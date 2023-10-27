CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 27 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Ekim Cuma 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,17 (Alış) - 28,19 (Satış)

EURO: 29,84 (Alış) - 29,85 (Satış)

STERLİN: 34,15 (Alış) - 34,33 (Satış)

1 DOLAR = 28,17 TL

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👉27 Ekim Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.796,47₺

Gram altın satış: 1.796,81₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.987,00₺

Çeyrek altın satış: 3.019,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.992,00₺

Yarım altın satış: 6.038,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.948,00₺

Tam altın satış: 12.026,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.200,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.384,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.223,00₺

Ata altın satış: 12.334,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Ekim Cuma günü saat 17.03 itibarıyla alınmıştır.