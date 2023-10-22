CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 22 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Ekim Pazar 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,94 (Alış) - 27,95 (Satış)

EURO: 29,64 (Alış) - 29,66 (Satış)

STERLİN: 33,89 (Alış) - 34,06 (Satış)

1 DOLAR = 27, 95 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉21 Ekim Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.779,83₺

Gram altın satış: 1.780,41₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.012,00₺

Çeyrek altın satış: 3.043,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.042,00₺

Yarım altın satış: 6.086,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.048,00₺

Tam altın satış: 12.121,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.293,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.479,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.372,00₺

Ata altın satış: 12.441,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Ekim Pazar günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.