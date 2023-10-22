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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Ekim bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '22 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 15:31 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 15:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Fenerbahçe - Hatayspor

Sivasspor - Kasımpaşa

İstanbulspor - Ankaragücü

Samsunspor - Başakşehir

Bodrumspor - Bandırmaspor

Ümraniyespor - Manisa FK

Giresunspor - Boluspor

Çorum FK - Eyüpspor

Aston Villa - West Ham United

Las Palmas - Rayo Vallecano

Girona - Almeira++

Villarreal - Deportivo Alaves

Barcelona - Athletic Bilbao

Roma - Monza

Bologna - Frosinone

Salernitana - Cagliari

Atalanta - Genoa

Milan - Juventus

Lorient - Rennes

Toulouse - Reims

Lille - Brest

Nantes - Montpellier

Monaco - Metz

Lyon - Clermont

Köln - Borussia Mönchengladbach

Heidenheim - Augsburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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