BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Fenerbahçe - Hatayspor Sivasspor - Kasımpaşa İstanbulspor - Ankaragücü Samsunspor - Başakşehir

Bodrumspor - Bandırmaspor Ümraniyespor - Manisa FK Giresunspor - Boluspor Çorum FK - Eyüpspor

Aston Villa - West Ham United

Las Palmas - Rayo Vallecano Girona - Almeira++ Villarreal - Deportivo Alaves Barcelona - Athletic Bilbao

Roma - Monza Bologna - Frosinone Salernitana - Cagliari Atalanta - Genoa Milan - Juventus

Lorient - Rennes Toulouse - Reims Lille - Brest Nantes - Montpellier Monaco - Metz Lyon - Clermont

Köln - Borussia Mönchengladbach Heidenheim - Augsburg

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