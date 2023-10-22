BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Fenerbahçe - Hatayspor
Sivasspor - Kasımpaşa İstanbulspor - Ankaragücü Samsunspor - Başakşehir
Sivasspor - Kasımpaşa
İstanbulspor - Ankaragücü
Samsunspor - Başakşehir
Bodrumspor - Bandırmaspor
Ümraniyespor - Manisa FK Giresunspor - Boluspor Çorum FK - Eyüpspor
Ümraniyespor - Manisa FK
Giresunspor - Boluspor
Çorum FK - Eyüpspor
Aston Villa - West Ham United
Las Palmas - Rayo Vallecano
Girona - Almeira++ Villarreal - Deportivo Alaves Barcelona - Athletic Bilbao
Girona - Almeira++
Villarreal - Deportivo Alaves
Barcelona - Athletic Bilbao
Roma - Monza
Bologna - Frosinone Salernitana - Cagliari Atalanta - Genoa Milan - Juventus
Bologna - Frosinone
Salernitana - Cagliari
Atalanta - Genoa
Milan - Juventus
Lorient - Rennes
Toulouse - Reims Lille - Brest Nantes - Montpellier Monaco - Metz Lyon - Clermont
Toulouse - Reims
Lille - Brest
Nantes - Montpellier
Monaco - Metz
Lyon - Clermont
Köln - Borussia Mönchengladbach
Heidenheim - Augsburg
Heidenheim - Augsburg
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