PASTIRMA YAZI GELDİ | Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul hava durumu 21 Ekim)

PASTIRMA YAZI GELDİ | Meteoroloji uzmanlarının bir süredir işaret ettiği ve genellikle Ekim ayının sonundan Kasım ortalarına kadar süren pastırma yazı ülkeye giriş yaptı. Hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve güneşli gün sayısının artması beklenirken günlük sıcaklığı 25 derece olarak ölçülmesi beklenen İstanbul'da hafta sonu rüzgarlı başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre, ülke genelinde 21 Ekim Cumartesi günü yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 21 EKİM 2023

İstanbul'da Cumartesi günü havanın açık ve güneşli olması beklenirken sabah saatlerinde kentte sis ve pusun yanı sıra kuvvetli rüzgara karşın uyarı yapıldı. Rüzgarın hızının saatte 60 km'ye ulaşması beklenirken vatandaşlar, gün içinde tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Nemin gece saatlerinde yüzde 85'e kadar yükseleceği beklenen megakentte, gün içinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌬21 Ekim Cumartesi: 25°C (Puslu)

☀22 Ekim Pazar: 24°C (Az Bulutlu)

🌈23 Ekim Pazartesi: 22°C (Az Bulutlu)

⛅24 Ekim Salı: 24°C (Parçalı Bulutlu)

🌞25 Ekim Çarşamba: 21°C (Az Bulutlu)

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU 21 EKİM

⛅MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

İSTANBUL °C, 25°C

SAKARYA °C, 30°C

KIRKLARELİ °C, 27°C

⛅EGE BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

DENİZLİ °C, 29°C

İZMİR °C, 30°C

MANİSA °C, 29°C

⛅AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

ANTALYA °C, 27°C

HATAY °C, 30°C

MERSİN °C, 29°C

⛅İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

ÇANKIRI °C, 26°C

ESKİŞEHİR °C, 27°C

KONYA °C, 23°C

⛅KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

DÜZCE °C, 30°C

KASTAMONU °C, 25°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 27°C

SAMSUN °C, 28°C

TOKAT °C, 24°C

TRABZON °C, 24°C

⛅DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARS °C, 17°C

ERZURUM °C, 16°C

MALATYA °C, 23°C

VAN °C, 16°C

⛅GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.