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İSKİ SU KESİNTİSİ İşte İstanbul'da 14 saat boyunca su kesintisi olacak ilçeler

İstanbul'da su problemi yaşanmaya devam ediyor. Barajlarda kritik seviyede su bulunması ve son dönemde sık sık İSKİ su kesintisi yaşanması vatandaşları zor duruma sokuyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. 19 Ekim Perşembe günü bazı ilçelerde 14 saat su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İSKİ'nin bu uyarısı ardından su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Su kesintisi ne kadar sürecek? İSKİ su kesintisi bilgileri ve detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:43
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İSKİ SU KESİNTİSİ İşte İstanbul'da 14 saat boyunca su kesintisi olacak ilçeler

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ - İSKİ vatandaşları uyardı. 3 ilçede 14 saate yakın su kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Ne kadar sürecek? Hangi mahallelerde su olmayacak? İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI! 3 İLÇEDE 14 SAATE YAKIN SU YOK!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bu ilçelerde bazı mahallelere 14 saat süre ile su verilemeyeceğini bildirdi. İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da su dağıtım sisteminin daha verimli çalışabilmesi, işlerliğinin artırılması amacıyla isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek.

HANGİ MAHALLELERDE SU OLMAYACAK?

Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

"Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri."

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