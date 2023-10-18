BARAJ DOLULUK ORANI 18 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 17 EKİM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,48 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 45,45 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 18 Ekim 2023 Çarşamba günü yüzde 21,29 olarak ölçüldü.

💦18 EKİM BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

18 Ekim Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 21.29 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %45,45

🚿 Darlık Barajı: %33,98

🚿 Elmalı Barajı: %16,6

🚿 Terkos Barajı: %10,24

🚿 Alibey Barajı: %23,25

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,08

🚿 Sazlıdere Barajı: %7,03

🚿 Istrancalar Barajı: %17,5

🚿 Kazandere Barajı: %5,41

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,48