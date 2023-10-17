Haberler Haberler KARA KIŞ KAPIYI ÇALDI KAZAKLARI GİYİN |🌡Sıcaklık düşecek! İstanbul hava durumu (17 Ekim 2023)

KARA KIŞ KAPIYI ÇALDI KAZAKLARI GİYİN |🌡Sıcaklık düşecek! İstanbul hava durumu (17 Ekim 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim 2023 tarihli hava raporunda, Salı günü Karadeniz'de beklenen yerel yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceğini belirtti. Bugün gece saatlerinde ise İstanbul'da başlayacak olan yağışlar, Marmara'ya kışı getirecek. Gün içinde megakentte bulutlu hava kaydedileceğini belirten uzmanlar, gece başlayacak yağmurla sıcaklığın düşeceğini bildirdi. İşte 17 Ekim 2023 hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 08:20
KARA KIŞ KAPIYI ÇALDI KAZAKLARI GİYİN |🌡Sıcaklık düşecek! İstanbul hava durumu (17 Ekim 2023)

KARA KIŞ KAPIYI ÇALDI KAZAKLARI GİYİN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim Salı günü yayımladığı hava tahmin raporunda, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti. Karadeniz'deki yoğun yağışlar için Artvin, Trabzon ve Rize'de sarı kodla uyarı verilirken İstanbul'da ise yağışların gece saatlerinde başlayacağı ve yarın etkili olacağı belirtildi. İşte 17 Ekim İstanbul hava durumu ve illere göre hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU (17 EKİM 2023)

Bugün İstanbul'da havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batıdan başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın gün içinde en yüksek 20 dereceye çıkması beklenirken gün boyu genellikle 20 derecenin altında ölçüleceği öngörülüyor. Gece saatlerinde başlayacak yağmmurların yarın da megakentte ekili olacağını kaydeden uzmanlar, Perşembe gününden itibaren yağışların metropolü terk edeceğini bildirdi. İşte İstanbul'un bugün için hava durumu tahmini:

Sabah: Parçalı bulutlu, 11 derece

🌞Öğleden sonra: Güneşli, 17 derece

Akşam: Parçalı bulutlu ve güneşli, 15 derece

🌂Gece: Yağmurlu, 11 derece

İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca kaydedilmesi beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

17 Ekim Salı: 20°C (Çok Bulutlu)

🌨18 Ekim Çarşamba: 19°C (Sağanak Yağışlı)

19 Ekim Perşembe: 19°C (Az Bulutlu)

🌞20 Ekim Cuma: 21°C (Az Bulutlu)

21 Ekim Cumartesi: 23°C (Az Bulutlu)

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (17 EKİM 2023)

Diğer illerde ise gün içinde ölçülmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

  • EDİRNE °C, 20°C

  • İSTANBUL °C, 20°C

  • SAKARYA °C, 20°C

  • KIRKLARELİ °C, 19°C

EGE BÖLGESİ

  • A.KARAHİSAR °C, 21°C

  • DENİZLİ °C, 27°C

  • İZMİR °C, 24°C

  • MANİSA °C, 25°C

AKDENİZ BÖLGESİ

  • ADANA °C, 27°C

  • ANTALYA °C, 27°C

  • HATAY °C, 26°C

  • MERSİN °C, 27°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • ANKARA °C, 20°C

  • ÇANKIRI °C, 16°C

  • ESKİŞEHİR °C, 21°C

  • KONYA °C, 21°C

KARADENİZ BÖLGESİ

  • BOLU °C, 19°C

  • DÜZCE °C, 20°C

  • KASTAMONU °C, 16°C

  • ZONGULDAK °C, 17°C

  • AMASYA °C, 17°C

  • SAMSUN °C, 16°C

  • TOKAT °C, 17°C

  • TRABZON °C, 18°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • KARS °C, 15°C

  • ERZURUM °C, 14°C

  • MALATYA °C, 21°C

  • VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • DİYARBAKIR °C, 28°C

  • GAZİANTEP °C, 24°C

  • SİİRT °C, 25°C

  • ŞANLIURFA °C, 27°C

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