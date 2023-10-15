CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 15 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ekim Pazar 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,76 (Alış) - 27,77 (Satış)

EURO: 29,17 (Alış) - 29,24 (Satış)

STERLİN: 33,61 (Alış) - 33,78 (Satış)

1 DOLAR = 27, 77 TL

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👉15 Ekim Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.725,16 ₺

Gram altın satış: 1.725,74 ₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.910,00 ₺

Çeyrek altın satış: 2.940,00 ₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.837,00 ₺

Yarım altın satış: 5.880,00 ₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.638,00 ₺

Tam altın satış: 11.716,00 ₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.895,00 ₺

Cumhuriyet altını satış: 12.075,00 ₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.952,00 ₺

Ata altın satış: 12.021,00 ₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ekim Pazar günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.