CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 12 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Ekim Perşembe 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,75 (Alış) - 27,75 (Satış)

EURO: 29,53 (Alış) - 29,54 (Satış)

STERLİN: 34,02 (Alış) - 34,19 (Satış)

1 DOLAR = 27, 75 TL

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👉12 Ekim Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.679,57

Gram altın satış: 1.679,80

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.845,00

Çeyrek altın satış: 2.876,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.708,00

Yarım altın satış: 5.752,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.382,00

Tam altın satış: 11.459,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.615,00

Cumhuriyet altını satış: 11.790,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.688,00

Ata altın satış: 11.758,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ekim Perşembe günü saat 14.12 itibarıyla alınmıştır.