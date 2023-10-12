CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 12 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Ekim Perşembe 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,75 (Alış) - 27,75 (Satış)
EURO: 29,53 (Alış) - 29,54 (Satış)
STERLİN: 34,02 (Alış) - 34,19 (Satış)
1 DOLAR = 27, 75 TL
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👉12 Ekim Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.679,57
Gram altın satış: 1.679,80
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.845,00
Çeyrek altın satış: 2.876,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.708,00
Yarım altın satış: 5.752,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.382,00
Tam altın satış: 11.459,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.615,00
Cumhuriyet altını satış: 11.790,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.688,00
Ata altın satış: 11.758,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ekim Perşembe günü saat 14.12 itibarıyla alınmıştır.