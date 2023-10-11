Haberler Haberler BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

Beyoğlu'nda 11 Ekim Çarşamba günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Beyoğlu elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 11 Ekim 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20
BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırken İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Beyoğlu'nda bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Beyoğlu 11 Ekim Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU'NDA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah CEYLAN, KAPTANPAŞA, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, NAKKAŞ PENAHİ, PİYALE HAVUZU, SEL, TÜRBE, YAYA GEÇİDİ ÇIKMAZI, ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah ALT BARUTHANE, BARUTHANE SIRTI, EFEM, FEN İŞLERİ ÇIKMAZI, SPOR, STAT, YILMAZ, ÜST BARUTHANE sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

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