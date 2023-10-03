KAZ TİRİDİ TARİFİ | Kaz tiridi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

KAZ TİRİDİ TARİFİ | Karadeniz mutfağından çıkıp tüm Türkiye'ye yayılan, sofraların vazgeçilmezi kaz tiridi, en sık aranan tarifler arasında yerini aldı. Büyük küçük kimsenin hayır diyemediği, hem besleyici hem de lezzetli bir yemek olan kaz tiridini kendi mutfağında yapmak isteyenler için kaz tiridi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KAZ TİRİDİ NASIL YAPILIR?
Malzemeleri:
- 1 kaz (tavuk da kullanabilirsiniz)
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- 1 büyük soğan
- 1/2 su bardağı tereyağı veya sıvı yağ
- 2 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı biber (isteğe bağlı)
- Yarım limonun suyu
Yapılışı:
- Kazı iyice yıkayın ve dilimleyin. Soğanı doğrayın.
- Büyük bir tencere veya kazanın içinde tereyağını veya yağı eritin. Soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin.
- Dilimlenmiş kazı tencereye ekleyin ve rengi dönene kadar kısık ateşte kavurun.
- Yıkanmış pirinci ekleyin ve pirinçler opak hale gelene kadar birkaç dakika daha kavurun.
- Sıcak suyu ekleyin, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin (isteğe bağlı). Ardından yarım limonun suyunu sıkın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin.
- Kaynadıktan sonra ısısı düşük bir ateşte pişirmeye devam edin ve suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.
- Kaz tiridi servise hazır. Üzerine dilerseniz taze doğranmış maydanoz veya limon dilimleri ekleyebilirsiniz.