KAZ TİRİDİ TARİFİ | Kaz tiridi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

KAZ TİRİDİ TARİFİ | Karadeniz mutfağından çıkıp tüm Türkiye'ye yayılan, sofraların vazgeçilmezi kaz tiridi, en sık aranan tarifler arasında yerini aldı. Büyük küçük kimsenin hayır diyemediği, hem besleyici hem de lezzetli bir yemek olan kaz tiridini kendi mutfağında yapmak isteyenler için kaz tiridi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAZ TİRİDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

1 kaz (tavuk da kullanabilirsiniz)

2 su bardağı pilavlık pirinç

1 büyük soğan

1/2 su bardağı tereyağı veya sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

Yapılışı: