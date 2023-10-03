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EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA - 2023 Eylül ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açılan enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Memur ve emekli maaşlarından kira artışına, özel sektörden pazar fiyatlarına birçok kalemde etkili olan enflasyon rakamlarında, Eylül ayı için veriler açıklandı. Peki 2023 Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? İşte TÜİK verileriyle ÜFE, TÜFE ve fiyatı en çok artan, azalan ürünler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:10
EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA - 2023 Eylül ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu?

EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Memur ve emekli maaşları başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamlarında, yılın 9. verisinin açıklanmasının ardından arama motorlarında TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 EYLÜL AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Eylül 2023

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2023

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %55,05 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %69,43 artış, imalatta %55,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,08 azalış, ve su temininde %68,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %45,79, dayanıklı tüketim malında %61,94, dayanıksız tüketim malında %67,98, enerjide %13,41 ve sermaye malında %65,83 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2023

2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYONU

2023 yılı Ağustos ayında TÜFE yüzde 9,09 oranında arttı Ağustos ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 11,11 puan artarak yüzde 58,94 düzeyinde gerçekleşti. Yüzde 16,61 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Ağustos ayı enflasyonunun temel belirleyicisi oldu.

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