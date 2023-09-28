Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI ALARM | ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor (28 Eylül hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI ALARM | ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor (28 Eylül hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül Perşembe tarihli hava durumu raporunda, günlerdir beklenen yağışların İstanbul'a giriş yapacağını kaydetti. Sarı kodla uyarılan megakentte yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı kaydedilirken ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte 28 Eylül 2023 hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 08:10
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI ALARM | ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor (28 Eylül hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI ALARM | Meteoroloji'den alınan son verilere göre, ülke genelinde bneklenen yağışların Çarşamba akşamı yurda giriş yapmasının ardından bugün, ülkenin batı bölgesi yoğun yağış alacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Çorum ve Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini kaydeden uzmanlar, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti.

28 EYLÜL 2023 HAVA DURUMU

Sıcaklığın batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛈28 Eylül Perşembe: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 25°C

☔29 Eylül Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 26°C

⚡30 Eylül Cumartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 26°C

🌧01 Ekim Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 26°C

🌂02 Ekim Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 25°C

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌂EDİRNE 18°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌂İSTANBUL 20°C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌂KIRKLARELİ 17°C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌂SAKARYA 18°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

🌊ADANA 22°C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌊ANTALYA 24°C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌊HATAY 22°C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

🌊MERSİN 24°C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 28°C: Parçalı bulutlu

SİVAS 11°C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 28°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 26°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA 13°C, 32°C: Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C: Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 32°C: Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 13°C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

🌈DİYARBAKIR 17°C, 35°C: Az bulutlu ve açık

🌈GAZİANTEP 18°C, 34°C: Az bulutlu ve açık

🌈SİİRT 21°C, 34°C: Az bulutlu ve açık

🌈ŞANLIURFA 23°C, 35°C: Az bulutlu ve açık

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