Haberler Haberler METEOROLOJİ TARİH VERDİ: İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR (26 Eylül hava durumu)

METEOROLOJİ TARİH VERDİ: İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR (26 Eylül hava durumu)

Meteoroloji'den alınan verye göre, Marmara Bölgesi'nde haftanın ilk günü başlayan fırtına bugün de devam edecek. Karadeniz genelinde öğle saatlerinde yağış beklenirken İstanbul başta olmak üzere doğusunda ise PErşembe gününden itibaren yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydeden uzmanlar, kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. İşte 26 Eylül 2023 Salı tarihli hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 08:10
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR (26 Eylül hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sitesinde yayımladığı 26 Eylül 2023 tarihli hava durumu raporunda, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini paylaştı. İşte illere göre günlük hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C: Az bulutlu ve açık

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