SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI AFAD 2023 | SON BAŞVURU TARİHİ...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 215 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ALIM İLANI

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 215 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır."

BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ👇🏼

Adaylar başvurularını, 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Kariyer Kapısı üzerinden başvurmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

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Sonuçlar ne zaman belli olacak? 👀

Başvuru sonuçları, Başkanlığın internet adresi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligatta bulunulmayacak.