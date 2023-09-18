Haberler Haberler JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Peki, başvuru şartları neler? Kaç personel alınacak? Başvurular nereye nasıl yapılacak? Merak edilen tüm önemli ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:40
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023

JKG UZMAN ERBAŞ ALIMI - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ 👇🏼

Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

BAŞVURU EKRANI

DİĞER
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler listesi
TCMB'den bankalara yeni TL talimatı: KKM'de yeni adım kredi muafiyetinde artış! Piyasaların gözü faiz kararında
O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı"
Buruk'tan flaş karar! Devler Ligi'nde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI AFAD 2023 | SON BAŞVURU TARİHİ...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
KYK YURTLARI YEDEK SONUCU SORGULAMA - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi (Yurt ücreti ödeme)
DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM FULL İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salernitana - Torino maçı saat kaçta? Salernitana - Torino maçı saat kaçta? 10:18
1.Lig'de Arda Turan fırtınası! Namağlup... 1.Lig'de Arda Turan fırtınası! Namağlup... 10:17
Granada - Girona maçı saat kaçta? Granada - Girona maçı saat kaçta? 10:09
PSG - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? PSG - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? 09:57
G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri tökezledi! G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri tökezledi! 09:54
Kuntz'a ödenecek rakam belli oldu! Kuntz'a ödenecek rakam belli oldu! 09:50
Daha Eski
Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:48
Asya Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Asya Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! 09:35
"Hala istediğimiz seviyede değiliz" "Hala istediğimiz seviyede değiliz" 09:24
Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 08:56
Trabzon'da derbi galibiyeti coşkusu! Trabzon'da derbi galibiyeti coşkusu! 08:33
Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? 08:07