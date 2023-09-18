Haberler Haberler DİKKAT! İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI | Meteoroloji ve Valilik böyle duyurdu

DİKKAT! İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI | Meteoroloji ve Valilik böyle duyurdu

Son dakika haberleri... Meteoroloji, İstanbul için 18-24 Eylül tarihleri arasındaki haftalık hava raporunu açıkladı. Özellikle haftanın ilk 2 günü için fırtına uyarısı gelirken İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medyadan 'Dikkatli olunmalı ve tedbir alınmalı' şeklinde İstanbulluları uyardı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:20
DİKKAT! İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI | Meteoroloji ve Valilik böyle duyurdu

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI - Meteoroloji'den ve İstanbul Valiliği'nde 'Dikkat' uyarıları peş peşe geldi...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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