DİKKAT! İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI | Meteoroloji ve Valilik böyle duyurdu

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI - Meteoroloji'den ve İstanbul Valiliği'nde 'Dikkat' uyarıları peş peşe geldi...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Haftalık Hava Tahmini🗓️(18 - 24 Eylül 2023)Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/4RwsZIuGR0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 17, 2023

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: