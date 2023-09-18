18 EYLÜL BURÇ YORUMLARI | HANGİ BURÇ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

18 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - Haftaya Ay Akrep burcunda iken başlıyoruz. Bakalım burçları etkisi nasıl olacak?

KOÇ BURCU

İş ve kariyer konusunda hırslı ve kendinizi göstermeye çabalayacağınız, bunda da başarılı olacağınız bir gün olacak. Maddi açıdan riskli adımlar atmayın.

BOĞA BURCU

Bugün kendinize vakit ayırın. Öz bakımınızla ilgilenmek size iyi gelecektir.

İKİZLER BURCU

Artık yeni başlangıçlar için hazırsınız. Attığınız adımlarda başarı sizinle olacak.

YENGEÇ BURCU

Duygusal olarak hassas bir gün olabilir. Özel yaşantınızda bir takım yeniliklere hazır olun.

ASLAN BURCU

Egonuzu pozitif şekilde çalıştırmanız iyiliğinize olabilir. Dengede kalmaya özen gösterin.

BAŞAK BURCU

Olaylara çok takılı kalmamaya çalışmanız gereken bir gün. Anda olmak ve akışa bırakmak size iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU

İlişkileriniz gündeminizde olabilir. Yeni başlangıçlar kapıda.

AKREP BURCU

Bugün olaylara daha sakin yaklaşmanız gerekebilir. Takıntı yapmamaya özen gösterin.

YAY BURCU

Bugün kendinize dönmeniz ve iç dünyanızla ilgilenmeniz size iyi gelebilir.

OĞLAK BURCU

Kendinize yüklenmek yerine diğerlerinden de destek alabileceğinizi fark etmelisiniz.

KOVA BURCU

Size değer veren insanlarla vakit geçirmek iyi gelebilir. Önceliğiniz yaptığınız kişileri iyi değerlendirmelisiniz.

BALIK BURCU

Psişik yeteneklerinizin yüksek olduğu bir gün. Sezgileriniz tüm gün kuvvetli olacak.