💰1 DOLAR KAÇ TL? | 18 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

18 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Eylül Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,9785 (Alış) - 27,0175 (Satış)
EURO: 28,7830 (Alış) - 28,8091 (Satış)
STERLİN: 33,3318 (Alış) - 33,4990 (Satış)
1 DOLAR = 27,01 TL
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👉18 Eylül PAZARTESİ 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.673,56
Gram altın satış: 1.673,81
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.775,00
Çeyrek altın satış: 2.820,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.566,00
Yarım altın satış: 5.641,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.098,00
Tam altın satış: 11.235,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.326,00
Cumhuriyet altını satış: 11.497,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.394,00
Ata altın satış: 11.527,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Eylül Pazartesi günü saat 06.42 itibarıyla alınmıştır.