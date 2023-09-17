Haberler Haberler ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Simon Curtis'in yönetmen koltuğuna oturduğu Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Dram ve romantik türünde olan Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2019 yapımı sinema filmi Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 16:00
ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Mark Bomback'in kaleme aldığı ve Garth Stein'in The Art of Racing in the Rain adlı kitabından uyarlanan Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI KONUSU NEDİR?

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI OYUNCULARI KİMLER?

  • Milo Ventimiglia
  • Kevin Costner
  • Amanda Seyfried
  • Kathy Baker
  • Ryan Kiera Armstrong
  • Martin Donovan
  • Gary Cole
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