ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Mark Bomback'in kaleme aldığı ve Garth Stein'in The Art of Racing in the Rain adlı kitabından uyarlanan Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI KONUSU NEDİR?

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI OYUNCULARI KİMLER?