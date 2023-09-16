💰1 DOLAR KAÇ TL? | 16 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Eylül Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,9695 (Alış) - 26,9947 (Satış)
EURO: 28,7273 (Alış) - 28,8849 (Satış)
STERLİN: 33,3090 (Alış) - 33,4761(Satış)
1 DOLAR = 26,99 TL
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👉16 Eylül Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.668,66
Gram altın satış: 1.669,39
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.760,00
Çeyrek altın satış: 2.805,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.537,00
Yarım altın satış: 5.611,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.040,00
Tam altın satış: 11.175,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.320,00
Cumhuriyet altını satış: 11.491,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.334,00
Ata altın satış: 11.466,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Eylül Cumartesi günü saat 07.05 itibarıyla alınmıştır.