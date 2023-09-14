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Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? | Yeni para ağacı belli oldu!

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in büyük ödülü yenilendi. Yıllardır en çok izlenen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile devam ediyor. 1 Milyon TL olan büyük ödül büyük bir artış ile değişti. Peki, Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 12:10
Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? | Yeni para ağacı belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile atv ekranlarında büyük beğeni ile takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödülde değişim yaşandı. Son olarak Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacının kazandığı 1 milyon TL ödül ve soru sosyal medyada büyük ses getirmişti. Yarışmanın büyük ödülü güncellendi. İşte yeni büyük ödül...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında para ödüllerinde büyük değişim gerçekleşti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül tam 5 Milyon TL olarak güncellendi. İşte yeni para ağacı...

  • 1.Soru-2.000 TL
  • 2.Soru-5.000 TL / BARAJ
  • 3.Soru-7.500 TL
  • 4.Soru-10.000 TL
  • 5.Soru-20.000 TL
  • 6.Soru-30.000 TL
  • 7.Soru-50.000 TL BARAJ
  • 8.Soru-100.000 TL
  • 9.Soru-200.000 TL
  • 10.Soru-300.000 TL
  • 11.Soru-500.000 TL
  • 12.Soru-1.000.000 TL
  • 13.Soru-5.000.000 TL

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