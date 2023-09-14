Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? | Yeni para ağacı belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile atv ekranlarında büyük beğeni ile takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödülde değişim yaşandı. Son olarak Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacının kazandığı 1 milyon TL ödül ve soru sosyal medyada büyük ses getirmişti. Yarışmanın büyük ödülü güncellendi. İşte yeni büyük ödül...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında para ödüllerinde büyük değişim gerçekleşti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül tam 5 Milyon TL olarak güncellendi. İşte yeni para ağacı...