Haberler Haberler Ronaldo'dan Fas'a destek

Ronaldo'dan Fas'a destek

Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılırken; depremin yarattığı büyük hasarı önlemek için dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da devreye girdi. Portekizli oyuncu, etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş kentindeki lüks otelinin kapılarını açtığı bildirildi. Önce gün Fas'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla can kaybı yaşanmıştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Ronaldo'dan Fas'a destek
Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılırken; depremin yarattığı büyük hasarı önlemek için dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da devreye girdi. Portekizli oyuncu, etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş kentindeki lüks otelinin kapılarını açtığı bildirildi. Önce gün Fas'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla can kaybı yaşanmıştı.
DİĞER
Rosalinda'nın yıldızı Thalia'yı bir de şimdi görün! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor
Enerjide bağımsız Türkiye! Berat Albayrak'ın yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor
F.Bahçe'ye Arabistan'dan bedava kanat!
G.Saray'dan 13 Milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
Altın fiyatları canlı kur takibi!
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT1 CANLI İZLE | Trt 1 CANLI YAYIN İZLE | TRT1 yayın akışı
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi A Spor'da Ahmet Nur Çebi A Spor'da 01:24
Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! 01:14
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:30
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:29
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:29
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:27
Daha Eski
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:26
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:17
G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 23:16
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! 23:16
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... 23:16
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! 23:16