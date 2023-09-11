Ronaldo'dan Fas'a destek

Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılırken; depremin yarattığı büyük hasarı önlemek için dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da devreye girdi. Portekizli oyuncu, etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş kentindeki lüks otelinin kapılarını açtığı bildirildi. Önce gün Fas'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla can kaybı yaşanmıştı.
Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılırken; depremin yarattığı büyük hasarı önlemek için dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da devreye girdi. Portekizli oyuncu, etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş kentindeki lüks otelinin kapılarını açtığı bildirildi. Önce gün Fas'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla can kaybı yaşanmıştı.