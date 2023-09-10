Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 10 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 10 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Eylül Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:53 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 07:10
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 10 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

10 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Eylül 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,83 (Alış) - 26,84 (Satış)

EURO: 28,69 (Alış) - 28,77 (Satış)

STERLİN: 33,36 (Alış) - 33,53 (Satış)

1 DOLAR = 26,84 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉10 Eylül Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.655,33

Gram altın satış: 1.655,92

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.758,00

Çeyrek altın satış: 2.791,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.532,00

Yarım altın satış: 5.582,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.031,00

Tam altın satış: 11.121,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.278,00

Cumhuriyet altını satış: 11.449,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.324,00

Ata altın satış: 11.411,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Eylül Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Yıldız Tilbe'nin köy imajı olay oldu! Uzun elbise giyerek başörtü taktı en doğal haline yorum yağdı!
Bunlarda skandal biter mi? CHP'nin paylaştığı 100. yıl videosunda EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı yer aldı
G.Saray'a Katar piyangosu!
İşte F.Bahçe'nin yeni orta sahası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika? 10 Eylül 2023
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Eylül)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
İstanbul namaz vakitleri 2023
FAS'TA DEPREM SON DAKİKA!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halterde 2 bronz Halterde 2 bronz 00:39
Tunçelli'den iki altın Tunçelli'den iki altın 00:38
Özel şampiyonlar Özel şampiyonlar 00:37
Paul Onuachu: Savaşmaya geldim Paul Onuachu: Savaşmaya geldim 00:37
Efeler veda etti Efeler veda etti 00:36
Bardhi'nin golü puanı getirdi Bardhi'nin golü puanı getirdi 00:23
Daha Eski
Bardhi'nin golü puanı getirdi Bardhi'nin golü puanı getirdi 00:22
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 00:07
Fatih Terim: Çok önemli potansiyelimiz var Fatih Terim: Çok önemli potansiyelimiz var 00:07
Maç öncesi güldüren olay! Terim kadroyu unuttu Maç öncesi güldüren olay! Terim kadroyu unuttu 00:07
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor 00:07
Özel maçta ağları sarstı! İşte o gol Özel maçta ağları sarstı! İşte o gol 00:07