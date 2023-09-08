FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI! Türkiye'nin kredi notu kaç? 2023 Fitch Türkiye kredi notu

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye kredi notuyla ilgili meraklı bekleyiş sona erdi.Fitch, 8 Eylül Cuma günü Türkiye'nin notunu gözden geçirerek resmi açıklama yaptı. S&P Global ise ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.

Analistler, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU KAÇ?

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.