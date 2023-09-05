SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirildi. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alındı. Kabine Toplantısında ayrıca, Orta Vadeli Program, G-20 liderler zirvesi için Hindistan ziyareti, enflasyonla mücadele ve ikinci el araç ticareti gibi konular da görüşüldü.

Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere de bir müjdesi vardı.

İşte Başkan Erdoğan'ın gençlere vergisiz telefonla ilgili müjde açıklaması:

Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir.