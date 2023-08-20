İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede! Doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü - Baraj doluluk oranları 20 Ağustos 2023

İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalma eğiliminde seyrederken özellikle Pabuçdere ve Kazandere Barajları alarm veriyor. Kış mevsiminde yeterli miktarda yağış alamayan ülkemizde, Temmuzda başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek miktarda su tüketilmekte. Dünya genelinde her geçen gün sıcaklık rekorları üst üste kırılırken İstanbul'da, 20 Ağustos'ta İSKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 milyon 550 bin 435 metreküp su ile tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığı bildirildi. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos 2023 baraj doluluk oranları...

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE KRİTİK SEVİYEDE💦

20 Ağustos Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplan doluluk oranı yüzde 32,66 olarak ölçüldü. Barajların tamamından yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Alibey Barajı yüzde 15,26 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 16,39 doluluk oranına sahip. Alarm veren Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4,47 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,99 oldu.

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