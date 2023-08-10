Haberler Haberler VİZESİZ ÜLKELER 2023 | Kimlikle gidilen ülkeler hangileri? 2023 vize istemeyen ülkeler güncel liste...

VİZESİZ ÜLKELER 2023 | Kimlikle gidilen ülkeler hangileri? 2023 vize istemeyen ülkeler güncel liste...

Anadolujet'in yurt dışına uçak biletlerini 9 dolara düşürmesinin ardından yurt dışına çıkmak isteyen ancak vizesi olmayan vatandaşlar, kimlikle gidilebilecek ülkeler için araştırmalara başladı. Ülkemizden birçok yabancı ülkeye vizesiz seyahat mümkünken arama motorlarında araştırılan 'Vizesiz ülkeler 2023, Kimlikle gidilen ülkeler hangileri?' konularını haberimizde derledik. İşte 2023 vize istemeyen ülkeler güncel liste...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 11:30
VİZESİZ ÜLKELER 2023 | Kimlikle gidilen ülkeler hangileri? 2023 vize istemeyen ülkeler güncel liste...

VİZESİZ ÜLKELER 2023 | Tatilini yurt dışında yapmak isteyen seyahat tutkunları için Anadolujet'in yeni kampanyası kapsamında yurt dışı biletleri 9 dolara düştü. Bunun üzerine vizesiz ülkelerin hangileri olduğu en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Vize istemeyen ülkelere ucuz uçak bileti alarak seyahat etmek isteyenlerin araştırdığı 'Vizesiz ülkeler 2023, Kimlikle gidilen ülkeler hangileri?' konularını sizler için derledik. İşte güncel vizesiz ülkeler listesi...

KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Yalnızca kimlik belgesiyle girebileceğiniz, pasaport istemeyen ülkeler şunlar:

  • Gürcistan
  • Moldova
  • KKTC
  • Ukrayna
  • Azerbaycan
  • Sırbistan
  • Bosna Hersek

2023 VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER GÜNCEL LİSTE

  • Antigua ve Barbuda
  • Arjantin
  • Arnavutluk
  • Azerbaycan
  • Bahamalar
  • Bahreyn
  • Barbados
  • Belarus-Beyaz Rusya
  • Belize
  • Bolivya
  • Bosna-Hersek
  • Botsvana
  • Brezilya
  • Brunei
  • Chibuti
  • Dominika
  • Ekvador
  • El Salvador
  • Endonezya
  • Ermenistan
  • Esvatini
  • Fas
  • Fiji
  • Filipinler
  • Guatemala
  • Güney Afrika Cumhuriyeti
  • Güney Kore
  • Gürcistan
  • Haiti
  • Honduras
  • Hong Kong
  • İran
  • Jamaika
  • KKTC
  • Kamboçya
  • Karadağ
  • Katar
  • Kazakistan
  • Kenya
  • Kırgızistan
  • Kolombiya
  • Komorlar
  • Kosova
  • Kosta Rika
  • Kuveyt
  • Laos
  • Lübnan
  • Madagaskar
  • Makao
  • Makedonya Cumhuriyeti
  • Maldivler
  • Malezya
  • Mauritius
  • Meksika
  • Mısır
  • Moğolistan
  • Moldova
  • Mozambik
  • Nikaragua
  • Özbekistan
  • Palau Cumhuriyeti
  • Panama
  • Paraguay
  • Peru
  • Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ve Grenadinler
  • Samoa
  • Sao Tome ve Principe
  • Senegal
  • Seyşeller
  • Sırbistan
  • Singapur
  • Solomon Adaları
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Suriye
  • Şili
  • Tacikistan
  • Tanzanya
  • Tayland
  • Tayvan
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad ve Tobago
  • Tunus
  • Tuvalu
  • Turcs & Caicos
  • Uganda
  • Ukrayna
  • Uruguay
  • Ürdün
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Zambiya
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