VİZESİZ ÜLKELER 2023 | Kimlikle gidilen ülkeler hangileri? 2023 vize istemeyen ülkeler güncel liste...

VİZESİZ ÜLKELER 2023 | Tatilini yurt dışında yapmak isteyen seyahat tutkunları için Anadolujet'in yeni kampanyası kapsamında yurt dışı biletleri 9 dolara düştü. Bunun üzerine vizesiz ülkelerin hangileri olduğu en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Vize istemeyen ülkelere ucuz uçak bileti alarak seyahat etmek isteyenlerin araştırdığı 'Vizesiz ülkeler 2023, Kimlikle gidilen ülkeler hangileri?' konularını sizler için derledik. İşte güncel vizesiz ülkeler listesi...

KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Yalnızca kimlik belgesiyle girebileceğiniz, pasaport istemeyen ülkeler şunlar:

Gürcistan

Moldova

KKTC

Ukrayna

Azerbaycan

Sırbistan

Bosna Hersek

2023 VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER GÜNCEL LİSTE