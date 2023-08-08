YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇA KADAR 2023? | YKS üniversite tercihleri saat kaça kadar yapılır, kaçta bitiyor?

YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇA KADAR 2023? | Üniversite okuma hayali kura 3,5 milyondan fazla kişinin katılım sağladığı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS sınavlarında sona gelindi. Eğitim almak istedikleri üniversite ve bölümleri tercih listesine yazarak bunu ÖSYM'ye göndermesi gereken adaylardan tercih işlemlerini son güne bırakmış olanlar arama motorlarında 'YKS tercih son gün saat kaça kadar 2023? YKS üniversite tercihleri saat kaça kadar yapılır, kaçta bitiyor?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SAAT KAÇA KADAR YAPILIR, KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

ÖSYM YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

👉 ÖSYM'nin giriş sayfasına giderek giriş yapın.

👉 YKS tercih sayfasına tıklayın.

👉 Tercih yapmak istediğiniz sırayla, tercih etmek istediğiniz üniversite bölümünün kodunu yazın.

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM KODLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN 2023? SON GÜN HANGİ TARİH?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.

e-DEVLET ELEKTRONİK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da bilinir. e-Devlet üzerinden alınan elektronik kayıt, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

Adayların "e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde" dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

ELEKTRONİK KAYIT YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Üniversite kayıtları için ilk olarak, elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor.

Bazı üniversitelerde online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.

Elektronik sınavla veya özel yetenek sınavlarıyla alım yapan bölümler ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim gibi programlarda e-kayıt tek başına kabul edilmemektedir. Bunlar için okula giderek bizzat kayıt yapmanız gerekmektedir.