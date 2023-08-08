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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, BTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 11:05
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bursa Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, BTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Psikoloji EA 90/93 387,02 82.404
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 323,54 278.427
  • Uluslararası İlişkiler EA 60/62 304,85 378.911
  • Sosyoloji EA 60/62 294,44 447.966
  • İşletme EA 60/62 291,61 468.456

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 460,75 47.353
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85/88 423,53 81.249
  • Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 423,52 81.265
  • Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 397,43 109.015
  • Makine Mühendisliği SAY 70/72 393,11 114.027
  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 40/41 386,25 122.375
  • Kimya Mühendisliği SAY 50/52 376,17 135.512
  • Mimarlık SAY 90/93 364,4 152.437
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/62 335,54 203.628
  • Biyomühendislik SAY 50/52 321,16 235.737
  • İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 315,79 249.065
  • Gıda Mühendisliği SAY 60/62 314,2 252.990
  • Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,01 261.608
  • Matematik SAY 60/62 304,69 279.491
  • Polimer Malzeme Mühendisliği SAY 20/21 304,3 280.675
  • Kimya SAY 25/26 302,27 286.574
  • Çevre Mühendisliği SAY 20/9 299,86 293.951
  • Orman Mühendisliği SAY 50/52 291,59 320.920
  • Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 282,6 353.604
  • Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30/31 271,63 399.962
  • Fizik SAY 20/21 270,13 406.997
  • Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 269,18 411.496

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 30/31 411,64 19.890

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