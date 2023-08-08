BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bursa Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, BTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 90/93 387,02 82.404

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 323,54 278.427

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 304,85 378.911

Sosyoloji EA 60/62 294,44 447.966

İşletme EA 60/62 291,61 468.456

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 460,75 47.353

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85/88 423,53 81.249

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 423,52 81.265

Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 397,43 109.015

Makine Mühendisliği SAY 70/72 393,11 114.027

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 40/41 386,25 122.375

Kimya Mühendisliği SAY 50/52 376,17 135.512

Mimarlık SAY 90/93 364,4 152.437

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/62 335,54 203.628

Biyomühendislik SAY 50/52 321,16 235.737

İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 315,79 249.065

Gıda Mühendisliği SAY 60/62 314,2 252.990

Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,01 261.608

Matematik SAY 60/62 304,69 279.491

Polimer Malzeme Mühendisliği SAY 20/21 304,3 280.675

Kimya SAY 25/26 302,27 286.574

Çevre Mühendisliği SAY 20/9 299,86 293.951

Orman Mühendisliği SAY 50/52 291,59 320.920

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 282,6 353.604

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30/31 271,63 399.962

Fizik SAY 20/21 270,13 406.997

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 269,18 411.496

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER