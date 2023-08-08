ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2023, ATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ATÜ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌SAYISAL BÖLÜMLER
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 70
Taban Puan: 336,14
Başarı Sıralaması: 108616
Biyomühendislik (İngilizce)
Kontenjan: 20 Taban Puan: 251,92 Başarı Sıralaması: 285292
Kontenjan: 20
Taban Puan: 251,92
Başarı Sıralaması: 285292
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 70
Taban Puan: 299,43
Başarı Sıralaması: 164576
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 70 Taban Puan: 263,19 Başarı Sıralaması: 249012
Kontenjan: 70
Taban Puan: 263,19
Başarı Sıralaması: 249012
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 25
Taban Puan: 247,95
Başarı Sıralaması: 299626
Gıda Mühendisliği
Kontenjan: 20 Taban Puan: 249,53 Başarı Sıralaması: 293856
Kontenjan: 20
Taban Puan: 249,53
Başarı Sıralaması: 293856
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 304,84
Başarı Sıralaması: 154912
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 40 Taban Puan: 248,56 Başarı Sıralaması: 297372
Kontenjan: 40
Taban Puan: 248,56
Başarı Sıralaması: 297372
Mimarlık SAY 80
Kontenjan: 80
Taban Puan: 262,90
Başarı Sıralaması: 249891
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 60 Taban Puan: 339,58 Başarı Sıralaması: 104346
Kontenjan: 60
Taban Puan: 339,58
Başarı Sıralaması: 104346
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 264,00
Başarı Sıralaması: 246697
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
İşletme (İngilizce)
Kontenjan: 60 Taban Puan: 206,17 Başarı Sıralaması: 584653
Kontenjan: 60
Taban Puan: 206,17
Başarı Sıralaması: 584653
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Kontenjan: 50
Taban Puan: 207,94
Başarı Sıralaması: 583367
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Kontenjan: 50 Taban Puan: 221,15 Başarı Sıralaması: 569716
Kontenjan: 50
Taban Puan: 221,15
Başarı Sıralaması: 569716
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Kontenjan: 50
Taban Puan: 224,31
Başarı Sıralaması: 560355
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 268,32
Başarı Sıralaması: 274397
📌YABANCI DİL BÖLÜMLERİ
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Kontenjan: 60
Taban Puan: 343,07
Başarı Sıralaması: 29658