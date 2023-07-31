Haberler Haberler MEB 1. NAKİL SONUÇLARI 2023 | LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul | LGS 2. tercihler, nakil sonuçları açıklandı

MEB 1. NAKİL SONUÇLARI 2023 | LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul | LGS 2. tercihler, nakil sonuçları açıklandı

LGS'ye katılan öğrenciler 1. nakil sonuçlarının açıklanması için nefeslerini tuttu. MEB tarafından açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, önümüzdeki 4 yıl boyunca eğitim görecekleri okulu öğrenmek için saatleri sayarken arama motorlarında araştırması hız kazanan 'MEB 1. nakil sonuçları 2023, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul ve LGS 2. tercihler, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:10
MEB 1. NAKİL SONUÇLARI 2023 | LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul | LGS 2. tercihler, nakil sonuçları açıklandı

MEB 1. NAKİL SONUÇLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı'nda ilk tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında alındı. 1,5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda tercihlerin açıklanmasının ardından 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 31 Temmuz 2023 Pazartesi olarak duyuruldu. Peki LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının MEB'in resmi internet sitesi olan e-Okul üzerinden, 31 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında adayların erişimine açılması bekleniyor. Eğitim hayatının önemli dönüm noktalarından olan lise öğrenimi için nefesler tutulmuşken sınava yeni giren öğrenciler için 2. tercih seçeneği de bulunuyor.

MEB E-OKUL LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

LGS İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

LGS İKİNCİ NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

PUANLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE YERLEŞEMEZSEM NE OLACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

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Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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