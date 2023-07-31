Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.