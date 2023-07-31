Haberler Haberler Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

Yeni hafta için beklenen hava durumu hakkında meteoroloji uzmanlarından uyarı içeren bilgi paylaşımı yapıldı. Türkiye'nin 1 Ağustos'tan itibaren çöl sıcağı veya cehennem sıcağı olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altına gireceği vurgulandı. O bölgeler ve şehirler için kritik uyarı yapıldı… Peki, Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:30
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine gelmişti. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için sıcaklık uyarısı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının hava sıcaklığının Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağı bilgisini paylaştı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

SICAKLIK TEKRAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Abdullah Macit, özellikle güney kesimlerde 2-4 derece, iç kesimlerde ise 6-8 dereceye varan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı beklendiğini vurguladı.

Abdullah Macit "Hafta sonu dahil olmak üzere hava sıcaklığındaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde yaklaşık 4 ile 8 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor" bilgisini paylaştı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

MARMARA 39, EGE 42 DERECEYİ GÖRECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

"İç Anadolu Bölgesi'nde de 36-40 derece, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde de yer yer 40 dereceye kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığının Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında 40 derece ve doğusunda 34-35 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yaklaşık 40 derecenin üzerine ulaşacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DİKKAT

Üç büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgiler veren Abdullah Macit, "Ankara'da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yaklaşık 40, İstanbul'da 34, İzmir'de 36, Antalya'da da 34 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Antalya'da yüksek nem olacağından hissedilen sıcaklık 42 dereceye kadar ulaşacak" dedi.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

İSTANBUL İÇİN UYARI...

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Marmara'nın yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği bilgisi paylaşıldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya'da 31-37, Yalova'da 28-34 derece civarında seyredeceği açıklandı. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için çağrı yapıldı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

KALP HASTALARI DİKKAT!

Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor kırarken uzmanlar özellikle kalp hastalarını uyardı. Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Belma Yaman, aşırı sıcakların kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ve alınabilecek önlemleri açıkladı:

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

-Güneşin en güçlü olduğu saatlerde dışarıda kalınmamalı. Mümkünse, dışarı çıkışlar sabahın erken veya akşamın serin saatlerine denk getirilmeli.

-Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler giyilmeli, bol su içilmeli ve sık sık gölgelenebileceğimiz yerler bulunmalı. Günlük sıvı ihtiyacı su içilerek karşılanmalı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

-Evde kalma süresince klima veya fan kullanımı serin kalmak adına faydalıdır ancak kalp hastaları ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmalı.

-Kalp hastalarının özellikle yaz aylarında düzenli kontrollerini yaptırmaları ve sağlık durumlarını izlemeleri de büyük önem taşır.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

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