Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Eyyam-ı Bahur nedir?

Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine gelmişti. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için sıcaklık uyarısı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının hava sıcaklığının Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağı bilgisini paylaştı.