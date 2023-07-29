KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar sınav salonlarında, yakınları ise bahçede ter dökerken 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak ilk iki oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye adayları yarışacak. 30 Temmuz günü yapılacak 3. oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik adayları ter dökerken 'KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2. oturum kaç dakika sürecek?' soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri adaylarının katılacağı KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu saat 10.15'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliyeci adayların ter dökeceği 29 Temmuz tarihinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ise 14.45'te başlayacak. 30 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu da yine 10.15'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM

Başlama saati: 10.15

Bitiş saati: 12.45

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM

Başlama saati: 14.45

Bitiş saati: 17.15

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM

Başlama saati: 10.15

Bitiş saati: 12.45

KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te yapılacak oturumlar için sınava son giriş saati 10.00; 2. oturum için ise 14.30 olarak belirlenmiştir. Bu saatten sonra sınava gelen adaylar, sınav salonlarına alınmayacaktır.

1., 2., 3. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM

120 soru - 150 dakika

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM

120 soru - 150 dakika

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM

120 soru - 150 dakika