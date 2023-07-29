Haberler Haberler KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'de alan bilgisi testi, ÖSYM tarafından 28-29 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. 2 oturumdan oluşan ve kamu yönetiminden hukuka birçok alandan adayın katılacağı memuriyet sınav hakkında arama motorlarında 'KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:30
KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar sınav salonlarında, yakınları ise bahçede ter dökerken 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak ilk iki oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye adayları yarışacak. 30 Temmuz günü yapılacak 3. oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik adayları ter dökerken 'KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2. oturum kaç dakika sürecek?' soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri adaylarının katılacağı KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu saat 10.15'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliyeci adayların ter dökeceği 29 Temmuz tarihinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ise 14.45'te başlayacak. 30 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu da yine 10.15'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM

Başlama saati: 10.15

Bitiş saati: 12.45

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM

Başlama saati: 14.45

Bitiş saati: 17.15

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM

Başlama saati: 10.15

Bitiş saati: 12.45

KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te yapılacak oturumlar için sınava son giriş saati 10.00; 2. oturum için ise 14.30 olarak belirlenmiştir. Bu saatten sonra sınava gelen adaylar, sınav salonlarına alınmayacaktır.

1., 2., 3. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM

120 soru - 150 dakika

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM

120 soru - 150 dakika

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM

120 soru - 150 dakika

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul'a geldi...
Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması: 8 milyar doları aşacak
F.Bahçe'den Salih Özcan hamlesi!
Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2023
KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama 2023
Deprem son dakika! 29 Temmuz deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaan’dan 3 altınlı şampiyonluk Kaan’dan 3 altınlı şampiyonluk 01:32
Efeler yarıladı Efeler yarıladı 01:31
Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı 01:14
Mauro Icardi İstanbul'a geldi! Mauro Icardi İstanbul'a geldi! 00:41
Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı 23:40
Mauro Icardi İstanbul'a geldi! Mauro Icardi İstanbul'a geldi! 23:30
Daha Eski
Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! 22:58
Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! 22:56
Zaniolo için flaş iddia! Transferi... Zaniolo için flaş iddia! Transferi... 22:20
Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu 22:20
F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! 22:20
Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu 22:20