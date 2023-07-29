Haberler Haberler 40 yaşın altındakilere 44 bin Euro teşvik ödemesi! İlk şart o bölgeye taşınmak! İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

40 yaşın altındakilere 44 bin Euro teşvik ödemesi! İlk şart o bölgeye taşınmak! İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İtalya, bazı bölgelerde artan yaşlı nüfus sebebiyle yeni bir teşvik progamı kurdu. Bölgedeki iş hacmini ve genç nüfusu artırmak amacıyla yerleşenlere uygun fiyatlı kalacak yer, iş yeri açmak için teşvik primi gibi avantajların yanı sıra, bölgeye yerleşen kişilere orada yaşadıkları için 44 bin Euro teşvik verileceği duyuruldu. Farklı ülkelerden başvuruların yapılabildiği projenin detayları, başvuru şartları ve gerekli belgeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:00
40 yaşın altındakilere 44 bin Euro teşvik ödemesi! İlk şart o bölgeye taşınmak! İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İtalya ve İspanya, 40 yaşın altındaki genç nüfusu artırmak istediği köylerde, daha önce görülmemiş bir uygulamaya gitti. Bölgeye taşınan kişilere sırf burada yaşamaları sebebiyle 44 bin Euro teşvik vereceğini duyuran iki ülkenin bu projesine başka ülkelerden yoğun ilgi gösterildi. Düşük nüfuslu köylerde uygulamaya geçirilecek projede en önemli şart bölgede yaşamak ve iş hacmine destek sağlamak olurken projenin detaylarını sizler için derledik.

AMAÇ GENÇ NÜFUSU ARTIRMAK

İtalya'nın Santo Stefano di Sessanio köyünde artan yaşlı nüfus iş gücünü azaltınca gençleri bölgeye çekmek isteyen hükümet, 40 yaşın altındakilere teşvik primi projesini hayata geçirdi. Santo Stefano di Sessanio köyü, Güney İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bulunan bir komün ve tepe kentidir. Ortaçağ tepe kasabası olan ve mevcut nüfusu 115 olan Santo Stefano di Sessanio'da sadece 13 kişi 20 yaşın altında ve büyük çoğunluk 65 yaş üzerinde. Gran Sasso e Monti della Laga Milli Parkı'nın içinde yer alıp Campo Imperatore'nin yüksek ovasına komş olan bölgede büyük bir genç nüfus ve iş hacmi yetersizliği sorunu yaşanıyor.

İŞ KURANLARA 20 BİN EURO DAHA

Bölgenin sürdürülebilir ve kalıcı bir kalkınmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmek istenen projeye başvurular da internet üzerinden yapılacak. Proje kapsamında, yeni sakinlere yılda en fazla 8 bin euro hibe verilecek ve aylık ödemeler yapılacak. Ayrıca, köye taşınanların bir iş kurmaları durumunda bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 20 bin euro ek destek sağlanacaktır. Köy belediyesi, başvuranlara sadece 'temsili' kira ödeyecekleri bir mülk temin edeceğini duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

👉Projeye katılmak için İtalyan olma şartı aranmıyor, böylece diğer ülkelerden de başvuru yapmak mümkün.

👉Başvuru yapacak kişilerin 18 ila 40 yaş aralığında olmaları gerekmektedir.

👉Aynı zamanda, köye taşınacak kişilerin taşındıkları yerin en az 2 bin kişilik bir nüfusa sahip olması gerekmektedir.

👉Projeye başvuruda bulunan kişilerin uzun süreli Avrupa Birliği oturum vizesine sahip olmaları ya da Avrupa Birliği vatandaşı olmaları gerekmektedir.

👉Başvuru sahiplerinin en az beş yıllığına Santo Stefano'ya yerleşmeyi ve köyde bir işyeri açmayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Bu işyerinin, belediye tarafından öncelikli olarak belirlenen alanlarda faaliyet göstermesi tercih edilmektedir. Rehberlik, spor, kültür, temizlik, genel bakım, eczane yönetimi, yerel gıda pazarlaması veya satışı gibi çeşitli meslekler bu işyeri kategorisine dahildir.

👉Başvurular, internet üzerinden kolayca yapılabilmekte ve uygun adaylar için İtalya'da sözleşme imzalanarak bu benzersiz fırsatlardan yararlanılabilmektedir.

👉Detaylara belediyenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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