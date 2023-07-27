💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 27 Temmuz 2023 Döviz Kuru

27 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Temmuz Perşembe 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,95 (Alış) - 26,96 (Satış)
EURO: 30,05 (Alış) - 30,07 Satış)
STERLİN: 34,83 (Alış) - 35,01 (Satış)
1 DOLAR = 26,96 TL
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👉27 Temmuz Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.712,10
Gram altın satış: 1.712,37
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.792,00
Çeyrek altın satış: 2.820,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.567,00
Yarım altın satış: 5.639,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.151,00
Tam altın satış: 11.227,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.408,00
Cumhuriyet altını satış: 11.580,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.461,00
Ata altın satış: 11.520,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.43 itibarıyla alınmıştır.