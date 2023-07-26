Haberler Haberler YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ 2023? | YKS ilk kez tercih yapacak adaylar ek tercih yapabilir mi?

YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ 2023? | YKS ilk kez tercih yapacak adaylar ek tercih yapabilir mi?

YKS'de sonuçların açıklanmasının ardından 27 Temmuz itibarıyla tercih heyecanı başlıyor. TYT, AYT ve YDT'den oluşan 3 oturumlu sınava katılanlar, meslek hayatını şekillendirecek en önemli adımlardan olan üniversite eğitimini hangi alan ve okulda alacaklarına karar verecek. Peki YKS'de ilk tercihleri yapmayan ek tercih yapabilir mi? İşte 2. tercihler hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:30
YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ 2023? | YKS ilk kez tercih yapacak adaylar ek tercih yapabilir mi?

YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavları olan 3 oturumlu YKS'ye katılan 3,5 milyondan fazla üniversite adayı, tercihler için araştırmalara başladı. Aldıkları puana göre, öğrenim görebilecekleri üniversiteleri seçecek olan adaylar, arama motorlarında 'YKS ilk kez tercih yapacak adaylar ek tercih yapabilir mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

YKS İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor.

YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

2023 YKS tercih yapıp kazanamazsam puanım düşer mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

2023 YKS tercih yapıp gitmezsem puanım düşer mi? Devamını Oku BUNU DA OKU
  • Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
  • 2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
  • Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
  • Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu
  • Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
  • 2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

2023 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi için YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

DİĞER
İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!
Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: "FETÖ'cülere teslim olan yönetimce atılmak beni küçültmez"
Atletico'dan G.Saray'a dev transfer!
G.Saray'a 100 milyonluk transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS ek tercihlerde puan düşer mi 2023?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Temmuz 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Venüs retrosu aslan burcunda! Hangi burçlar nasıl etkilenecek?
2023 YKS tercih yapıp kazanamazsam puanım düşer mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! 15:47
Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü! Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü! 15:25
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 15:21
Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! 15:09
F.Bahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? F.Bahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? 15:07
Transfer bombası! Yıldız ismin bonservisi belli oldu Transfer bombası! Yıldız ismin bonservisi belli oldu 14:34
Daha Eski
Bertuğ Yıldırım'dan 3 yıllık imza! Bertuğ Yıldırım'dan 3 yıllık imza! 14:31
Fırtına'dan farklı prova Fırtına'dan farklı prova 14:06
F.Bahçe'ye Sırp oyun kurucu F.Bahçe'ye Sırp oyun kurucu 13:31
Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada 13:24
Ludogorets - Olimpija maçı saat kaçta? Ludogorets - Olimpija maçı saat kaçta? 12:54
Rakow - Qarabağ maçı saat kaçta? Rakow - Qarabağ maçı saat kaçta? 12:51