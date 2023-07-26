YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ 2023? | YKS ilk kez tercih yapacak adaylar ek tercih yapabilir mi?

YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavları olan 3 oturumlu YKS'ye katılan 3,5 milyondan fazla üniversite adayı, tercihler için araştırmalara başladı. Aldıkları puana göre, öğrenim görebilecekleri üniversiteleri seçecek olan adaylar, arama motorlarında 'YKS ilk kez tercih yapacak adaylar ek tercih yapabilir mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

YKS İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor.

YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu

Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

2023 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi için YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.