HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 🤲 Dualı, hadisli, kısa, uzun Hicri yılbaşı mesajları - Hicri yılbaşı kaçıncı yılı?

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Zilkade, Zilhicce ve Receb ile birlikte, Kur'an'da büyük öneme sahip olan dört haram aydan biri olan Muharrem ayı, aynı zamanda yılın ilk ayıdır. Günümüzde Türkiye'de Miladi takvim adıyla kullanılan zaman çizelgesi güneş esaslı olup Hicri takvim ise ay takvimidir. Bu nedenle bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir. 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba gününe denk gelen Hicri yılbaşı için en güzel mesajları ve en çok merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

HİCRİ YILBAŞI KAÇINCI YILI?

Hicri takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur. 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba gününe denk gelen Hicri yılbaşı, Hicri takvime göre 1 Muharrem 1445 tarihidir.

DUALI HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

🤲Yeni hicri yılımız kutlu olsun! Allah'ın rahmeti üzerimize yağsın ve dualarımızı kabul buyursun. Rabbimiz, bu yıl bizi doğru yolda sebat etmeye, günahlarımızdan tövbe etmeye ve iyiliklerimizi artırmaya yönlendirsin.

🤲Hicri Yılbaşı vesilesiyle Rabbimize şükredelim ve O'na dualarımızı sunalım. Yeni yıl, kalplerimizi temizlemek, manevi bağlarımızı güçlendirmek ve sevgiyle dolu bir hayat sürmek için bir fırsat olsun. Allah'ın lütfu hepimizin üzerinde olsun.

🤲Yüce Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hicri Yılbaşı'nız mübarek olsun. Rabbimiz'in, bu yeni yılın bize sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim.

🤲Hicri Yılbaşı'nı kutlarken Rabbimizden, tüm Müslüman kardeşlerimiz için merhamet, barış ve güven dolu bir yıl dilerim. Allah'ın lütfu ve ihsanıyla yeni bir başlangıç yapmamıza vesile olan bu özel günü dualarla selamlıyoruz.

🤲Yeni bir başlangıç yaparak hayatımızı Rabb'in hoşnutluğuna uygun yaşamaya niyet edelim. Dualarımızı kabul eden ve bizi merhametiyle kuşatan Allah'a şükredelim.

HADİSLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

🌹 Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Muharrem ayının ilk günü oruç tutun, çünkü o, Allah'ın Firavun'u boğduğu gün ve İsrailoğulları'na dağın inmesine sebep olduğu gündür. Bu günlerdeki herhangi bir iyilik, diğer zamanlardaki bin iyiliğe eşittir.' (Sahih Müslim, 1132) Bu anlamlı günde, bin iyilik yazılsın amel defterinize.

🌹 Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Muharrem ayında bir gün oruç tutun, Allah onunla bir yıl boyunca geçmiş günahları bağışlar.' (Sahih Müslim, 1162) Rabbimiz, Hicri Yılbaşı vesilesiyle günahlarımızı affeyle.

🌹Muharrem ayının ilk günü, Allah'ın bir yıl boyunca affedeceği aydır. Muharrem ayının onuncu günü de Ashura'dır. O gün oruç tutun, çünkü o gün Allah'ın Firavun'a karşı Musa'yı kurtardığı gündür.'" (İbn Mâce, 2042) Tüm günahlarımız, yanlışlarımız, kötü davranışlarımız için sen bizi affet, Musa'ya gösterdiğin merhametten bizi sakınma Yarabbim!

KISA HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

🙏Yeni Hicri yılımız kutlu olsun! Rabbimiz, bu yeni başlangıçta bizi lütfu ve merhametiyle kucaklasın.

🙏Hicri Yılbaşı'nız mübarek olsun. Yeni yılın size sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

🙏Rabbimiz, Hicri Yılbaşı vesilesiyle tüm Müslüman kardeşlerimize bereketli ve güzelliklerle dolu bir yıl nasip etsin.

🙏Yeni Hicri yılın hayırlara vesile olmasını dilerim. Dualarınız kabul olsun, sevgi ve barış dolu bir yıl olsun.

🙏Hicri Yılbaşı'nı kutlarken, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Yeni yılda başarılarınız artarak devam etsin.

UZUN HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

🌺Sevgili dostlar, Hicri Yılbaşı'nız kutlu olsun! Yeni bir hicri yıla adım atarken, Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle kuşatılmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu yeni başlangıç, geçmişimizi muhasebe etmek, hatalarımızdan ders çıkarmak ve manevi olarak gelişmek için bir fırsat sunuyor. Dualarımızla birlikte, Rabbimizden sağlık, mutluluk, bereket ve hidayet diliyoruz. Bu yıl, sevgi ve hoşgörüyü yüreklerimizde büyütelim, yardımseverlik ve adil davranışlarla insanlığa hizmet edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul buyursun ve hepimizi yolunda dosdoğru kılsın. Hayırlı bir hicri yıl geçirmenizi dilerim.

🌺Sevgili ailem ve dostlarım, Hicri Yılbaşı'nı kutlarken kalplerimizde sevgi ve umutla bir araya geliyoruz. Yeni bir hicri yıla başlarken, Rabbimizin rahmeti ve lütfuyla güçleniyoruz. Bu yeni yıl, geçmişteki hatalarımızı telafi etmek, ilişkilerimizi güçlendirmek ve manevi olarak büyümek için bir fırsattır. Dualarımızla birlikte, Rabbimizden bütün Müslüman kardeşlerimize barış, refah ve mutluluk diliyoruz. Rabbimiz, bizi sevgi ve merhametle donatsın, sağlık ve huzur içinde bir yıl geçirmemizi nasip etsin. Hicri yılbaşınız kutlu olsun.

🌺Değerli dostlarım, bugün Hicri Yılbaşı'nı karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Rabbimizin rahmeti ve lütfuyla dolu olan bu yeni yıl, bize taze bir başlangıç sunuyor. By, geçmişteki hatalarımızı telafi etmek, ruhumuzu arındırmak ve daha iyi bir Müslüman olmak için dua ve niyazlarla dolu bir zaman dilimidir. Bu yıl, birlikte çalışarak, sevgiyi yayarak ve iyilikleri paylaşarak dünyamızı güzelleştirebiliriz. Rabbimizden, dualarımızı kabul etmesini ve bizi doğru yolda sebat ettirmesini diliyorum. Hicri Yılbaşı'nız kutlu ve bereketli olsun.