YETENEK SINAV SONUÇLARI 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonucu sorgulama ekranı - Yetenek sınavları kayıt tarihleri

MEB YETENEK SINAV SONUÇLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, güzel sanatlar, spor veya müzik alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik düzenlediği yetenek sınavlarında sonuçlar açıklandı. 9. sınıftan itibaren yeteneğinin olduüu alana yönlenmek isteyen öğrenciler, e-Okul'da erişime açılan yetenek sınav sonuçlarını öğrenmek için sorgulamalara başladı. İşte 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan yetenek sınavının sonuçları ve merak edilenler...

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Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar belli oldu. 2023 MEB e-Okul yetenek sınav sonuçlarını adaylar e-Okul sayfasından kendi bilgileriyle "e-okul.meb.gov.tr" web adresinden sorgulayabiliyor.

2023 YETENEK SINAVLARI KAYIT TARİHLERİ

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin yapılan yetenek sınavında asıl listeden kayıt hakkı kazanan adaylar, 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptıracak. Boş kalan kontenjanlara merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.

Merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, merkezî ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak. Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.