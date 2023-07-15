Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

FENERBAHÇE

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde; Devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; Vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Sahip olduğu değerlerle Atatürk'ün izindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin daima emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha altını çizerek söylemek istiyoruz ki; Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Ülke olarak FETÖ'yü binlerce kez lanetlediğimiz darbe girişiminin 7. yılında, terör örgütünün Fenerbahçemize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara 'durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu' bir kez daha hatırlatıyoruz."