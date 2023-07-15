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Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

Son dakika spor haberi: Federasyonlar ve spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:21
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

Federasyonlar ve spor kulüpleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj paylaştı. İşte o paylaşımlar...

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde ülkemiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

BEŞİKTAŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

FENERBAHÇE

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde; Devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; Vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Sahip olduğu değerlerle Atatürk'ün izindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin daima emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha altını çizerek söylemek istiyoruz ki; Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Ülke olarak FETÖ'yü binlerce kez lanetlediğimiz darbe girişiminin 7. yılında, terör örgütünün Fenerbahçemize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara 'durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu' bir kez daha hatırlatıyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

GALATASARAY

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan, demokrasimize ve ulusal egemenliğimize darbe vurmaya yönelik karanlık geceyi 15 Temmuz sabahı aydınlığa çıkaran kahraman milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, hain girişimde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı, polis ve askerlerimizi saygıyla anıyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

TRABZONSPOR

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

ADANA DEMİRSPOR

"15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

ALANYASPOR

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

ANTALYASPOR

"Demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

BAŞAKŞEHİR

"15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

KASIMPAŞA

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

KAYSERİSPOR

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duran milletimize şükranlarımızı sunuyor; vatanımızın birlik ve beraberliği için şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

KONYASPOR

"Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman milletimizin #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız."

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

SİVASSPOR

"15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz."

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