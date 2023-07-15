Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 15 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 15 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz Cumartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:20
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 15 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 15 Temmuz Cumartesi günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41,39 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 22,55 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 25,15 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,64 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6,74 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Ne Dominik Livakovic ne De Gea...
Demet Akalın "Unutmadık, unutmayacağız" Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı!
Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
OMUZ KASI GELİŞTİRME 👊
Başkan Erdoğan'la Arda'yı konuştu
Aras Kargo'dan Efeler'le temizlik
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 09:49
Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler 09:48
Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? 09:07
Mensah'ın yeni takımı belli oldu! Mensah'ın yeni takımı belli oldu! 09:01
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 08:59
Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 08:52
Daha Eski
Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi... Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi... 08:10
Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe... Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe... 07:49
Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 07:32
Fehervar maçı A Spor’da Fehervar maçı A Spor’da 06:18
F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! 01:01
F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! 00:59