💰1 DOLAR KAÇ TL? | 15 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

15 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Temmuz Cumartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,11 (Alış) - 26,14 (Satış)

EURO: 29,33 (Alış) - 29,42 (Satış)

STERLİN: 34,10 (Alış) - 34,27 (Satış)

1 DOLAR = 26,14 TL

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👉15 Temmuz Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.642,23

Gram altın satış: 1.642,76

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.658,00

Çeyrek altın satış: 2.723,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.300,00

Yarım altın satış: 5.446,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.599,00

Tam altın satış: 10.843,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.950,00

Cumhuriyet altını satış: 11.116,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.921,00

Ata altın satış: 11.109,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.