Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 8 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 8 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık ve küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kışın yeterli yağışı alamayan barajlarda su seviyesi yine kritik oranlara geriledi. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin üzerindeyken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 8 Temmuz Cumartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:10
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 8 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminde beklenen yağışların bir türlü gelmemesi, yazın yaşanması muhtemel olan kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 8 Temmuz Cumartesi günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerinde. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,43 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 23,27 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 26,91 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,14 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 5,8 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...
8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...
Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu!
Yıldız isimden G.Saray'a müjde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
Son dakika 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2023?
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor 11:28
Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:23
Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! 10:31
Yıldız isimden G.Saray'a müjde! Yıldız isimden G.Saray'a müjde! 10:20
Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! 09:53
İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? 09:52
Daha Eski
G.Saray'dan Bernat formülü! G.Saray'dan Bernat formülü! 09:45
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı 09:35
G.Saraylı yıldıza iki talip daha! G.Saraylı yıldıza iki talip daha! 09:18
Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? 09:18
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11