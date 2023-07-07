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MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | 2023 Görevde Yükselme Sınavı ne zaman, yapılacak iller ve sınav kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Görevde Yükselme Sınavları için geri sayım devam ediyor. Bakanlığın sınav kılavuzunu yayımlamasıyla sınavın yapılacağı iller, tarih ve sınav giriş belgeleri gibi önemli detaylar belli oldu. Peki MEB Görevde Yükselme Sınavı ne zaman? İşte Görevde Yükselme Sınavı çıkmış sorular, yapılacak iller, sınav kılavuzu ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 13:38 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 13:40
MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | 2023 Görevde Yükselme Sınavı ne zaman, yapılacak iller ve sınav kılavuzu

MEB Görevde Yükselme Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı personeline, kariyerlerinde ilerlemelerine olanak tanıyan bir sınavdır. Bu sınav, öğretmenler ve diğer personellerin meslekleriyle ilgili teorik bilgi ve pratik becerilerini ölçen testlerden geçmelerini gerektirerek kıdemlerini yükseltmelerini sağlar. 2023 yılında yapılacak Görevde Yükselme Sınavları'na sayılı günler kala arama motorlarında araştırılan 'MEB Görevde Yükselme Sınavı çıkmış sorular, 2023 Görevde Yükselme Sınavı ne zaman, yapılacak iller ve sınav kılavuzu' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

26 Haziran tarihinde giriş belgeleri yayımlanan Görevde Yükselme Sınavı, 9 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 4 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Adaylara toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacak. Üç oturum halinde yapılacak sınavın her bir oturumu için (1. oturum saat 09.30'da şube müdürlüğü; 2. oturum 12.30'da memur-şef; 3. oturum 16.00'da sayman) 75 dakika süre verilecek.

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2023 GÖREVDE YÜKSELME SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILACAK İLLER

  • Adana
  • Ankara
  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Hatay
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Kayseri
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Ordu
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Tekirdağ
  • Trabzon
  • Van

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