KIRKPINAR PARA ÖDÜLÜ NE KADAR 2023? | 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan ödülü kaç TL?

KIRKPINAR PARA ÖDÜLÜ NE KADAR 2023? | Türklerin ata sporu olan ve Osmanlı zamanından bu yana hemen her yıl düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Başpehlivanın 9 Temmuz Pazar günü yapılacak final karşılaşmasıyla belli olacağı müsabakalarda verilecek ödül de merak ediliyor. Peki Kırkpınar para ödülü ne kadar 2023? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan ödülü kaç TL?

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ KAÇ TL?

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL'si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL'si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00'da başlayacak. Güreşler Sarayiçi'nde devam ederken, Kırkpınar'ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma saat 10.00'da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı'nda devam edecek.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Pehlivanlar Mezarlığı'na geçilerek, dualar okunacak. Saat:12.00'de de Eski Cami'de mevlit okutulacak. Kırkpınar'ın açılış programı ise Saat:18.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş tarafından bayrağın göndere çekilmesinin adından Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Buradaki tören resmi geçit töreni ile son bulacak. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edecek.

9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat:09.00'da başlarken, Ağalık İhalesi Saat:15.00'te, Bayrak Töreni Saat:16.00'da Final Güreşi Saat: 17.30'da, Ödül Töreni ise Saat: 18.30'da gerçekleştirilecek.