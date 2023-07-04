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MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Şartları nedir?

LGS'ye katılan adayların sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan tercihler için istedikleri puanı alamayan adaylar, adrese dayalı yerleştirme sistemi ile evlerine yakın okulları tercih edebilecek. Peki LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Şartları nedir? İşte MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 07:50
MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Şartları nedir?

LGS MEB ADRESE DAYALI LİSE | 1 milyon 30 binden fazla adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih dönemi başlıyor. 3 Temmuz Pazartesi - 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında gitmek istedikleri liselerin arasından tercih yapacak olan öğrenciler ve velileri, adrese dayalı yerleştirme hakkında araştırmalara başladı. İşte LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Şartları nedir? sorularının cevabı ve MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı...

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve konumlarına bağlı olarak oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.

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LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.

Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.

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