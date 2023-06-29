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KURBAN KESİM YERLERİ 2023 | İstanbul'da nerelerde kurban kesilir? - Anadolu, Avrupa Yakası ilçelere göre kurban kesme yerleri

Kurban bayramı'nın gelişiyle birlikte Müslümanların bir ibadet şekli olan kurban kesmek için de araştırmalar başladı. Maddi durumu iyi olmayan kişiler başta olmak üzere eş, dost, akrabaya dağıtılan kurban eti, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı körüklerken kurban kesecek olan vatandaşlar arama motorlarında 'Kurban kesim yerleri 2023, İstanbul'da nerelerde kurban kesilir? - Anadolu, Avrupa Yakası ilçelere göre kurban kesme yerleri' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 08:10
KURBAN KESİM YERLERİ 2023 | İstanbul'da nerelerde kurban kesilir? - Anadolu, Avrupa Yakası ilçelere göre kurban kesme yerleri

KURBAN KESİM YERLERİ 2023 | Kurban Bayramı, bu sene 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren eda edilecek. İslam aleminin ikinci bayramı olan ve her yıl Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda Hac ve kurban kesme ibadetleri yerine getirilir. İstanbul'da kurban kesecek vatandaşlar arama motorlarında 'Kurban kesim yerleri 2023, İstanbul'da nerelerde kurban kesilir? - Anadolu, Avrupa Yakası ilçelere göre kurban kesme yerleri' sorgulamaları yaparken merak edilenleri haberimizde derledik...

İSTANBUL'DA NERELERDE KURBAN KESİLİR?

İstanbul'da bu yıl 289 kurban satış alanında ve 16 kesimhanede hizmet verileceği belirtildi. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17). Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).

İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERE GÖRE KURBAN KESME YERLERİ

İstanbul'daki kurban kesim ve satış yerleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılmıştır.

  • ARNAVUTKÖY

Satış Yeri: 3

Kesim yeri: 5

  • AVCILAR

Satış Yeri: 2

Kesim yeri: 4

  • BAĞCILAR

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 31

  • BAHÇELİEVLER

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 15

  • BAKIRKÖY

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 1

  • BAŞAKŞEHİR

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 15

  • BAYRAMPAŞA

Satış Yeri: 3

Kesim yeri: 16

  • BEŞİKTAŞ

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 1

  • BEYLİKDÜZÜ

Satış Yeri: 3

Kesim yeri: 6

  • BEYOĞLU

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 6

  • BÜYÜKÇEKMECE

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 16

  • ÇATALCA

Satış Yeri: 138

Kesim yeri: 138

  • ESENLER

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 12

  • ESENYURT

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 10

  • EYÜPSULTAN

Satış Yeri: 3

Kesim yeri: 7

  • FATİH

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 6

  • GAZİOSMANPAŞA

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 14

  • GÜNGÖREN

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 6

  • KAĞITHANE

Satış Yeri: 5

Kesim yeri: 5

  • KÜÇÜKÇEKMECE

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 23

  • SARIYER

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 6

  • SİLİVRİ

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 103

  • SULTANGAZİ

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 20

  • ŞİŞLİ

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 3

  • ZEYTİNBURNU

Satış Yeri: 3

Kesim yeri: 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI İLÇELERE GÖRE KURBAN KESME YERLERİ

  • Adalar

Satış Yeri: 2

Kesim yeri: 1

  • Ataşehir

Satış Yeri: 7

Kesim yeri: 10

  • Beykoz

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 51

  • Çekmeköy

Satış Yeri: 12

Kesim yeri: 12

  • Kadıköy

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 6

  • Kartal

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 16

  • Maltepe

Satış Yeri: 4

Kesim yeri: 10

  • Pendik

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 99

  • Sancaktepe

Satış Yeri: 2

Kesim yeri: 38

  • Sultanbeyli

Satış Yeri: 1

Kesim yeri: 3

  • Şile

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 130

  • Tuzla

Satış Yeri: 2

Kesim yeri: 41

  • Ümraniye

Satış Yeri: 2

Kesim yeri: 2

  • Üsküdar

Satış Yeri: 0

Kesim yeri: 12

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