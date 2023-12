LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | MEB LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerinin eğitim görecekleri liseyi belirlemek için düzenlenecek olan LGS, 4 Haziran Pazar günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda adaylara 90 soru sorulacak ve 155 dakika süre tanınacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınac takvimine göre, Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sorgulamalar MEB'in resmi internet sitesinden yapılacak.

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

MEB LGS KONULAR VE SORU DAĞILIMI

2022'de gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda konu ve soru dağılımları şöyleydi:

TÜRKÇE

❓ Sözcükte Anlam: 2 soru ❓ Cümlede Anlam: 1 soru ❓ Sözel Mantık / Görsel Okuma: 5 soru ❓ Parçada ve Paragrafta Anlam: 6 soru ❓ Söz Sanatları: 0 soru ❓ Metin Türleri: 1 soru ❓ Noktalama İşaretleri: 1 soru ❓ Yazım Kuralları: 1 soru ❓ Fiilimsiler: 0 soru ❓ Cümlenin Öğeleri: 1 soru

MATEMATİK

❓ Çarpanlar ve Katlar: 1 soru ❓ Üslü İfadeler: 2 soru ❓ Kareköklü İfadeler: 3 soru ❓ Veri Analizi: 1 soru ❓ Basit Olayların Olma Olasılığı: 1 soru ❓ Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 2 soru

FEN BİLİMLERİ

❓ Mevsimler ve İklim: 1 soru ❓ DNA ve Genetik Kod: 4 soru ❓ Basınç: 2 soru ❓ Madde ve Endüstri: 5 soru

İNKILAP TARİHİ

❓ Bir Kahraman Doğuyor: 1 soru ❓ Milli Uyanış: 2 soru ❓ Milli Bir Destan: "Ya İstiklal Ya Ölüm": 2 soru

İNGİLİZCE

❓ Friendship: 2 soru ❓ Teen Life: 1 soru ❓ In The Kitchen: 1 soru ❓ On the Phone: 1 soru ❓ The Internet: 1 soru

DİN KÜLTÜRÜ