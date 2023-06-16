YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | TYT, AYT, YDT giriş belgesi ÖSYM - YKS sınav giriş yeri öğrenme

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak adlandırılan üniversiteye giriş sınavı için nefesler tutuldu. Yaklaşık 3 buçuk milyon adayın başvuruda bulnduğu iki oturumlu sınavda ÖSYM, giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS hakkında araştırılan sınav giriş belgesi ve sınav yerlerini sizler için derledik.

2023 TYT, AYT, YDT GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından, 31 Mayıs Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan belgeye ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC Kimlik Numarası ve Şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için şu adımlar izleniyor:

✅ÖSYM aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

✅Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

✅Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

YKS SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin yönelttiği sorulara da doğru cevap veremeyen ve internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

ÖSYM AİS GÜVENLİK SORUSUNUN CEVABINI UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu. 2022 yılında bu sayı, TYT için 3 milyon 234 bin 409, AYT için 2 milyon 56 bin 512 ve YDT için ise 168 bin 430 idi.