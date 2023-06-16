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KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 2. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında ikinci dönemin sonuna gelindi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri karne heyecanı sararken karnelerin saat kaçta dağıtılacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki karneler saat kaçta verilecek 2023? 2. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:10
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 2. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 2022-2023 Eğitim yılında bahar döneminin de geride kalmasının ardından karne heyecanı başladı. Yeni sistemle birlikte öğrenciler ilk dönem 14-18 Kasım tarihleri arasında bir ara tatil yaparken dönemin sona ermesiyle birlikte Sömestr tatiline merhaba dedi. 6 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem ise 16 Haziran Cuma günü sona eriyor. Peki karneler saat kaçta verilecek? 2. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Detaylar haberimizde...

2. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Yaz tatilinin gelişiyle birlikte öğrenciler, 2. dönem karnelerini 16 Ocak Cuma günü alacak. Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında verilmesi beklenen karnelerin veriliş saatleri okuldan okula farklılık gösteriyor.

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Sabahçı ve öğlenci sistemi olan okullarda ise sabahçı öğrencilerin 09.00-10.00 arasında öğlenci öğrencilerin 11.00-13.00 arasında alması bekleniyor.

OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yeni dönem 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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